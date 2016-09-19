Муравьев назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Динамо"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Евгений Муравьев сменил Сергея Сысоева в должности генерального директора московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Решение было принято по итогам заседания совета директоров клуба в понедельник.
Сысоев, который является президентом ватерпольного "Динамо", занимал пост генерального директора футбольного клуба с лета 2015 года.
С августа 2014 года по июль 2015 года Муравьев был генеральным директором краснодарской "Кубани". Также ранее он занимал руководящие должности в различных структурах.