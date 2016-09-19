ФК "Арсенал" не слышал о приглашении главой Тульской области Аленичева на пост тренера

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" не слышал о приглашении главой области Алексеем Дюминым на пост главного тренера команды бывшего наставника московского "Спартака" Дмитрия Аленичева. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Арсенала" Андрей Никитин.

В понедельник бывший игрок "Арсенала", а ныне ведущий телеканала "Матч ТВ" Евгений Савин написал в своем Instagram, что губернатор Тульской области Дюмин предложил Аленичеву возглавить "Арсенал".

#МИНУТАСАВЫ. Инсайд. Губернатор тульской области А.Дюмин, сделал предложение Д. Аленичеву возглавить Арсенал. Нужен ли Туле Аленичев, друзья???????????? #лигаставок #рфпл #футбол #тула #арсеналтула Лига ставок даёт такие коэффициенты. Аленичев возглавит Арсенал до 31 октября 2016 года, ДА 2.20 - НЕТ 1.60 . Видео опубликовано Savin Evgeny (@sava9) Сен 19 2016 в 5:38 PDT

"Впервые об этом слышу, в клубе об этом ничего не знают", - сказал Никитин, отвечая на вопрос, действительно губернатор Тульской области пригласил Аленичева на пост главного тренера "Арсенала".

Аленичев уже возглавлял "Арсенал" с 2011 по 2015 год. За это время специалист вывел клуб из Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Сейчас тульскую команду возглавляет Сергей Павлов.