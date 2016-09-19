Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Арсенал" не слышал о приглашении главой Тульской области Аленичева на пост тренера

Спорт
19 сентября, 19:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Раннее о поступившем Аленичеву предложении от губернатора Тульской области написал бывший игрок команды, ведущий телеканала "Матч ТВ" Евгений Савин
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" не слышал о приглашении главой области Алексеем Дюминым на пост главного тренера команды бывшего наставника московского "Спартака" Дмитрия Аленичева. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Арсенала" Андрей Никитин.

В понедельник бывший игрок "Арсенала", а ныне ведущий телеканала "Матч ТВ" Евгений Савин написал в своем Instagram, что губернатор Тульской области Дюмин предложил Аленичеву возглавить "Арсенал".

#МИНУТАСАВЫ. Инсайд. Губернатор тульской области А.Дюмин, сделал предложение Д. Аленичеву возглавить Арсенал. Нужен ли Туле Аленичев, друзья???????????? #лигаставок #рфпл #футбол #тула #арсеналтула Лига ставок даёт такие коэффициенты. Аленичев возглавит Арсенал до 31 октября 2016 года, ДА 2.20 - НЕТ 1.60 .

Видео опубликовано Savin Evgeny (@sava9)

"Впервые об этом слышу, в клубе об этом ничего не знают", - сказал Никитин, отвечая на вопрос, действительно губернатор Тульской области пригласил Аленичева на пост главного тренера "Арсенала".

Аленичев уже возглавлял "Арсенал" с 2011 по 2015 год. За это время специалист вывел клуб из Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Сейчас тульскую команду возглавляет Сергей Павлов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В подмосковном коттеджном поселке Горки-2 совершено убийство
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
ВС Сирии: действие "режима тишины" сорвано боевиками
4
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
5
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако
6
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам
7
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
Темы дня
Реклама