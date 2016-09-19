Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СКА по буллитам уступил "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
19 сентября, 20:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС
"Автомобилист" после этого матча с 19 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. СКА, набрав 21 балл, занимает вторую строчку на Западе
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА проиграл "Автомобилисту" из Екатеринбурга со счетом 2:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов (3-я минута) и Александр Барабанов (54). У хозяев голы на счету Дмитрия Мони (24) и Петра Коукала (39), который также реализовал решающий буллит.

"Автомобилист" после этого матча с 19 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. СКА, набрав 21 балл, занимает вторую строчку на Западе.

В следующем матче СКА 21 сентября в гостях сыграет с ханты-мансийской "Югрой", "Автомобилист" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье
2
ВС Сирии: действие "режима тишины" сорвано боевиками
3
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Прокуратура Крыма просит возбудить дело против адвоката Полозова за посты в соцсетях
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
США ожидают от РФ прояснения позиции по сирийскому перемирию
Темы дня
Реклама