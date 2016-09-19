СКА по буллитам уступил "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА проиграл "Автомобилисту" из Екатеринбурга со счетом 2:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов (3-я минута) и Александр Барабанов (54). У хозяев голы на счету Дмитрия Мони (24) и Петра Коукала (39), который также реализовал решающий буллит.

"Автомобилист" после этого матча с 19 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. СКА, набрав 21 балл, занимает вторую строчку на Западе.

В следующем матче СКА 21 сентября в гостях сыграет с ханты-мансийской "Югрой", "Автомобилист" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".