СКА по буллитам уступил "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА проиграл "Автомобилисту" из Екатеринбурга со счетом 2:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе СКА заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов (3-я минута) и Александр Барабанов (54). У хозяев голы на счету Дмитрия Мони (24) и Петра Коукала (39), который также реализовал решающий буллит.
"Автомобилист" после этого матча с 19 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. СКА, набрав 21 балл, занимает вторую строчку на Западе.
В следующем матче СКА 21 сентября в гостях сыграет с ханты-мансийской "Югрой", "Автомобилист" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".