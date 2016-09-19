"Зенит" крупно обыграл "Рубин" в матче 7-го тура премьер-лиги

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал крупную победу над казанским "Рубином" со счетом 4:1 в домашнем матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Голы в составе "Зенита" забили Доменико Кришито (16-я минута, с пенальти), Роберт Мак (53), Жулиано (59) и Артем Дзюба (63). У гостей отличился Жонатас (86). В начале первого тайма травму получил полузащитник "Зенита" Аксель Витсель и вынужден был покинуть поле.
Данная победа стала второй крупной для "Зенита" подряд. В предыдущем туре санкт-петербуржцы со счетом 5:0 переиграли тульский "Арсенал". "Зенит" набрал 15 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. "Рубин" располагается рядом с зоной вылета - команда Хави Грасии с 6 очками в активе занимает 12-ю строчку.
В следующем туре сине-бело-голубые 25 сентября в гостях сыграют с махачкалинским "Анжи". Днем позже "Рубин" примет "Томь".