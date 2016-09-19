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"Зенит" крупно обыграл "Рубин" в матче 7-го тура премьер-лиги

Спорт
19 сентября, 21:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС
В следующем туре сине-бело-голубые 25 сентября в гостях сыграют с махачкалинским "Анжи", а днем позже "Рубин" примет "Томь"
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Игроки "Зенита" Артем Дзюба, Виктор Жулиано, Жозе Маурисио и "Рубина" Алекс Сонг в матче чемпионата России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Рубин" (Казань)

Игроки "Зенита" Артем Дзюба, Виктор Жулиано, Жозе Маурисио и "Рубина" Алекс Сонг в матче чемпионата России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Рубин" (Казань)

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал крупную победу над казанским "Рубином" со счетом 4:1 в домашнем матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Голы в составе "Зенита" забили Доменико Кришито (16-я минута, с пенальти), Роберт Мак (53), Жулиано (59) и Артем Дзюба (63). У гостей отличился Жонатас (86). В начале первого тайма травму получил полузащитник "Зенита" Аксель Витсель и вынужден был покинуть поле.

Данная победа стала второй крупной для "Зенита" подряд. В предыдущем туре санкт-петербуржцы со счетом 5:0 переиграли тульский "Арсенал". "Зенит" набрал 15 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. "Рубин" располагается рядом с зоной вылета - команда Хави Грасии с 6 очками в активе занимает 12-ю строчку.

В следующем туре сине-бело-голубые 25 сентября в гостях сыграют с махачкалинским "Анжи". Днем позже "Рубин" примет "Томь".

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