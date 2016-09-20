Иванов рассудит ЦСКА и "Краснодар" в матче восьмого тура РФПЛ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским ЦСКА и "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Иванова во встрече, которая пройдет 24 сентября в 17:00 мск на "Арене ЦСКА", станут Алексей Лунев и Роман Усачев. Матч между "Ростовом" и "Локомотивом", который состоится в тот же день, обслужит арбитр Кирилл Левников.

25 сентября встречу "Оренбург" - "Урал" рассудит Михаил Вилков, "Арсенал" - "Терек" - Владислав Безбородов. "Спартак" - "Уфа" обслужит Роман Галимов, а "Анжи" - "Зенит" - Алексей Еськов.

Игру "Амкар" - "Крылья Советов" 26 сентября рассудит Алексей Сухой. На заключительный матч тура "Рубина" и "Томи", который также пройдет в понедельник, назначен Сергей Карасев.