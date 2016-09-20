Правительство РФ установило суммы поощрений российским паралимпийцам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ установило размер выплат для российских паралимпийцев, которые показали высокие результаты на всероссийских соревнованиях в Подмосковье. Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Вознаграждение за завоевание золотой медали составит 4 миллиона рублей, серебряной награды - 2,5 миллиона рублей, бронзовой - 1,7 миллиона рублей.

"Установить денежное вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, или по результатам международных соревнований, на которых осуществлялся отбор на указанные игры, в размере: 4 миллиона рублей - за золотую медаль; 2,5 миллиона рублей - за серебряную медаль; 1,7 миллиона рублей - за бронзовую медаль", - сообщается в документе.

Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена

8-9 сентября на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области прошли соревнования для российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Паралимпийских играх. Состязания были организованы по инициативе президента РФ Владимира Путина, в них приняли участие 263 спортсмена.