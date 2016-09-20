Борцы США, Польши и Арубы впервые примут участие в Кубке президента по самбо в Эдинбурге

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Спортсмены США, Польши и Арубы впервые примут участие в турнире по боевому самбо, который пройдет 24 сентября в рамках Кубка президента в Эдинбурге. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

"За три года в Кубке президента уже приняли участие команды 22 стран, а значит, самбо уверенно шагает по миру и объединяет людей, страны и континенты, - подчеркнул Шестаков. - Теперь в нашу семью влились и спортсмены США, Польши и Арубы - островного государства на юге Карибского моря. Ну кто какое-то время назад мог поверить в то, что там появится самбо? А благодаря Кубку президента в Эдинбурге это произошло".

"У меня очень особое отношение к этому турниру, который помогает найти немало талантов из стран Британского Содружества, - рассказал Шестаков. - Зачастую эти спортсмены не имеют возможности выступить, например, на чемпионате мира. А выступление на Кубке президента становится для них хорошей стартовой площадкой, многие даже элементарно открывают для себя самбо, а затем начинают свою карьеру в этом виде спорта".

Великобритания примет данный турнир уже в третий раз. Первый Кубок президента по самбо прошел в 2014 году в Лондоне, второй - в 2015 году в Манчестере. С прошлого года организаторы ввели в розыгрыш Кубка президента дополнительную спортивную составляющую с элементами шоу - турнир по боевому самбо "Большой шлем". В Манчестере этот турнир прошел в полутяжелой весовой категории - до 100 кг, победителем тогда стал россиянин Михаил Мохнаткин.

На турнире в Эдинбурге турнир по боевому самбо пройдет уже в четырех весовых категориях: 62, 74, 82 и 90 кг. Свое участие уже подтвердили самбисты Тринидада и Тобаго, США, Австралии, Словении, Великобритании, Франции, России, Польши и Арубы.

Оргкомитет Кубка в этом году возглавляет Принцесса Катарина, которая принадлежит сразу к двум королевским династиям Европы. Она является одной из правнучек королевы Виктории по материнской линии и Короля Сербского из известной балканской династии Карагеоргевичей - по отцовской. Информационный партнер турнира - ТАСС.