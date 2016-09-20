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Петушков и еще трое призеров Игр в Сочи оказались в списке Макларена

Спорт
20 сентября, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков и еще трое российских призеров Паралимпийских игр в Сочи сообщили об упоминании их имени в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена и должны дать объяснение по возникшим к ним вопросам. Об этом ТАСС сообщил спортивный агент Андрей Митьков.

"Международный паралимпиййский комитет со ссылкой на доклад Макларена сообщил Паралимпийскому комитету России о десяти участниках Паралимпийских игр в Сочи, на допинг-пробах которых обнаружены повреждения, - сказал Митьков. - Из них четверо являются подопечными тренера Ирины Громовой - шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков, двукратные паралимпийские чемпионы Светлана Коновалова, Рушан Миннегулов и Владислав Лекомцев, они решили объявить об этом. Этот список из десяти фамилий МПК сообщил Паралимпийскому комитету России во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) 22 августа в Рио-де-Жанейро. Паралимпийский комитет России сообщил об этом Громовой, попросив написать объяснительные, только 13 сентября".

"На данный момент им сообщили о данном факте и попросили объяснительные. Мы также предприняли ряд юридических действий, чтобы ребята могли защищать свои добрые имена", - добавил собеседник агентства.

18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года.

8-9 сентября на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области прошли соревнования для российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Паралимпийских играх. Состязания были организованы по инициативе президента РФ Владимира Путина, в них приняли участие 263 спортсмена.

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