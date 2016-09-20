Форвард клуба НХЛ "Даллас" Ничушкин подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий Валерий Ничушкин перейдет из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
21-летний Ничушкин в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА сроком на два года.
Американская команда будет владеть правами на Ничушкина в НХЛ еще в течение шести лет. Права на российского хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ЦСКА выкупил у московского "Динамо".
Ничушкин является воспитанником челябинского хоккея. В 2013 году нападающий был выбран "Далласом" в первом раунде драфта под общим 10-м номером. В минувшем сезоне хоккеист в 89 матчах регулярного чемпионата и плей-офф набрал 30 (девять голов и 21 передача) очков.