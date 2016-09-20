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Шахматист Карякин провел сеанс одновременной игры со звездами шоу-бизнеса и спорта

Спорт
20 сентября, 21:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Среди соперников Карякина были глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич, президент БК ЦСКА Андрей Ватутин
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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Серей Карякин провел сеанс одновременной игры со звездами шоу-бизнеса, спорта, бизнеса и журналистики. Во всех партиях претендент на звание чемпиона мира одержал победы.

"Я очень люблю другие виды спорта, особенно часто на сборах играю в баскетбол, как и мой соперник Магнус Карлсен. Так что было приятно встретиться перед матчем с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным. Надеюсь, в этом сезоне мне удастся посетить матч Евролиги, - сказал Карякин. - Приятно было повидать своего приятеля Александра Лисуна, которого поздравляю с олимпийским золотом, было бы весело, если бы в пятиборье включили и шахматы".

Среди соперников Карякина были глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич, президент БК ЦСКА Андрей Ватутин.

"Я люблю шахматы, но давно не играл с живым соперником, - сказал Ватутин. - Волей обстоятельств, соперником оказался претендент на титул чемпиона мира. Держался достойно, сыграли две и в одной даже объявил шах, об исходе партий мы умолчим. Приятно, что была такая возможность, и хочу пожелать Сергею удачи в матче за шахматную корону".

"Я получил истинное удовольствие от матча с Сергеем. И, конечно, желаю ему удачи в матче с Карлсеном", - заявил Жуков.

Матч Карякин - Карлсен за шахматную корону пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

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