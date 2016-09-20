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Мутко поговорит с губернатором Приморского края о будущем ФК "Луч-Энергия"

Спорт
20 сентября, 23:08 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ранее министр заявил, что президент ФНЛ Игорь Ефремов доложил министру спорта РФ о плачевном финансовом состоянии владивостокского клуба
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ХИМКИ /Московская область/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поговорит с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским по поводу будущего владивостокского клуба "Луч-Энергия", который испытывает финансовые трудности. Об этом журналистам рассказал Мутко.

Ранее портал "Чемпионат" распространил информацию, что игроки "Луч-Энергии" из-за долгов по зарплате намерены бойкотировать матч первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со "Спартаком-2", который запланирован на 26 сентября. Позже Мутко рассказал, что президент ФНЛ Игорь Ефремов доложил министру спорта РФ о плачевном финансовом состоянии владивостокского клуба.

"Я сегодня не успел переговорить с губернатором, но завтра буду с ним общаться. Насколько я знаю, там есть бизнес и есть люди, готовые поддержать клуб. Но они хотят инвестировать в команду, когда есть понимание менеджмента, и когда они понимают, куда эти деньги уходят", - сказал Мутко.

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Мутко, Виталий Леонтьевич Миклушевский, Владимир Владимирович
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