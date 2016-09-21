Сборная России по мини-футболу разгромила вьетнамцев и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

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БОГОТА, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России по мини- футболу разгромила команду Вьетнама в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Колумбии. Встреча завершилась со счетом 7:0.
Голы забили Иван Чишкала (3-я минута), Сергей Абрамович (10, 13), Сергей Абрамов (18), Артем Ниязов (22), Ромуло (30) и Иван Милованов (36).
В 1/4 финала, который состоится 24 сентября, россияне встретятся с победителем пары Испания - Казахстан.
Сборная России в шестой раз принимает участие в чемпионате мира по мини-футболу. Лучшим достижением российской команды является бронза турнира 1996 года в Испании. Кроме того, россияне дважды занимали четвертое место (2000, 2008). На прошлом турнире в Таиланде в 2012 году сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила команде Испании со счетом 2:3.