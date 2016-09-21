Евгений Кузнецов провел матч Кубка мира со включенным микрофоном

"Спартак" проиграл хабаровскому СКА и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 13:54
При чем здесь Лужков: что москвичи помнят о своем старом мэреПолитика 21 сентября, 13:53
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:22
Роспотребнадзор: эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойнаяОбщество 21 сентября, 13:21
Евгений Кузнецов провел матч Кубка мира со включенным микрофономСпорт 21 сентября, 13:20
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страныМеждународная панорама 21 сентября, 13:15
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказанияПроисшествия 21 сентября, 13:11
Кубань представит на форуме "Сочи-2016" проект стоянок для яхтЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:10
Корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели совместные учения в АрктикеАрмия и ОПК 21 сентября, 13:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов во время матча Кубка мира против команды Северной Америки (игроки не старше 23 лет) рассказал арбитру о своих кулинарных пристрастиях. Видео с данным эпизодом опубликовано на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский хоккеист провел матч с прикрепленным к свитеру микрофоном, который записывал его диалоги с партнерами по команде.
В одном из эпизодов матча к Кузнецову подъехал главный судья матча и у них состоялся разговор.
"Что, грибы? Я предпочитаю среднюю прожарку и большую порцию картошки. У нас в России нет большой порции картошки", сказал Кузнецов арбитру.
Во встрече с североамериканцами российский форвард отметился заброшенной шайбой. Проезжая мимо скамейки соперника, он несколько раз повторил: "Что-то типа того!"
В матче сборной России против команды Швеции пресс-служба НХЛ вела аудиозапись разговоров капитана сборной России Александра Овечкина. В одном из эпизодов матча хоккеист активно поддерживал партнеров по команде: "Молодчики, братцы".
В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.
Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.
Кубок мира по хоккею 2016 года: факты о турнире