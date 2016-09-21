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Евгений Кузнецов провел матч Кубка мира со включенным микрофоном

Спорт
21 сентября, 13:20 UTC+3
Во время встречи со сборной Северной Америки российский форвард обсудил с судьей гастрономические предпочтения
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Форвард сборной России Евгений Кузнецов после шайбы в ворота команды Северной Америки на Кубке мира

Форвард сборной России Евгений Кузнецов после шайбы в ворота команды Северной Америки на Кубке мира

© Bruce Bennett/Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов во время матча Кубка мира против команды Северной Америки (игроки не старше 23 лет) рассказал арбитру о своих кулинарных пристрастиях. Видео с данным эпизодом опубликовано на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский хоккеист провел матч с прикрепленным к свитеру микрофоном, который записывал его диалоги с партнерами по команде. 

YouTube/НХЛ

В одном из эпизодов матча к Кузнецову подъехал главный судья матча и у них состоялся разговор. 

"Что, грибы? Я предпочитаю среднюю прожарку и большую порцию картошки. У нас в России нет большой порции картошки", сказал Кузнецов арбитру. 

Во встрече с североамериканцами российский форвард отметился заброшенной шайбой. Проезжая мимо скамейки соперника, он несколько раз повторил: "Что-то типа того!"

В матче сборной России против команды Швеции пресс-служба НХЛ вела аудиозапись разговоров капитана сборной России Александра Овечкина. В одном из эпизодов матча хоккеист активно поддерживал партнеров по команде: "Молодчики, братцы".

Youtube/НХЛ

В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

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