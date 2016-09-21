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Футболист "Спартака" Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде

Спорт
21 сентября, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
8 октября команда проведет в гостях матч со сборной Сенегала
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде, которая стартует в групповом раунде отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

8 октября команда проведет в гостях матч со сборной Сенегала.

Игрок дебютировал за сборную страны в 2010 году, провел 14 матчей и забил четыре гола.

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