Футболист "Спартака" Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде, которая стартует в групповом раунде отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

8 октября команда проведет в гостях матч со сборной Сенегала.

Игрок дебютировал за сборную страны в 2010 году, провел 14 матчей и забил четыре гола.