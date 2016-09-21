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Женская сборная Швейцарии по волейболу стала победителем Кубка Ельцина

Спорт
21 сентября, 15:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС
В заключительном туре традиционного турнира швейцарки обыграли команду Турции со счетом 3-0
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Женская сборная Швейцарии по волейболу обыграла команду Турции в заключительном туре традиционного Кубка имени первого президента РФ Бориса Ельцина и стала победителем турнира.

Встреча завершилась победой швейцарской команды со счетом 3-0 (25:23, 25:18, 25:19).

Швейцарки не потерпели на турнире ни одного поражения, добившись трех побед. На турнире также выступали сборная России и "Динамо" (Краснодар).

В этом году Кубок Ельцина проводился в 14-й раз. Швейцарская команда впервые завоевала трофей.

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