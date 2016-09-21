БК "Зенит" проведет сезон-2016/17 в СК "Юбилейный"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Юбилейный" станет новой домашней ареной для баскетбольной команды "Зенит" в сезоне-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
"Зенит" проведет на арене все домашние игры в рамках Единой лиги ВТБ и Еврокубка.
Сезон для команды стартует 12 октября домашней встречей против "Баварии" в рамках Еврокубка.
"Юбилейный" является многофункциональным спортивным комплексом. В мае 2016 года арена приняла матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.