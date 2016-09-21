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ФЛГР опровергла данные об отсутствии разрешения на прием лекарств у Легкова и Черноусова

Спорт
21 сентября, 18:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Спортсмены имеют терапевтическое назначение на прием препаратов, так как у них есть поставленный врачом клиники Давоса диагноз - астма, заявил президент федерации Елена Вяльбе
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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские лыжники Александр Легков и Илья Черноусов имеют терапевтическое назначение на прием лекарственных средств от астмы. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Ранее генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Григорий Мнацаканов рассказал норвежской телерадиовещательной компании NRK, что Черноусов и Легков принимают препараты от астмы, имея лишь симптомы этого заболевания.

"Они имеют терапевтическое назначение на прием этих препаратов, так как у спортсменов есть поставленный врачом клиники Давоса диагноз - астма. Были прописаны разные для этих двух спортсменов лекарства, потому что астма по своей форме бывает разной. Диагнозы были поставлены Черноусову и Легкову несколько лет назад, принимают ли они средства сейчас - я не знаю", - сказала Вяльбе.

В августе в СМИ появилась информация, что средствами от астмы на основе сальбутамола пользуются многие титулованные норвежские лыжники, включая шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген и Мартина Сундбю, который в июле был дисквалифицирован на два месяца за нарушение правил употребления препарата.

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