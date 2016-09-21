Две шайбы Хохлачева помогли СКА победить "Югру" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (22-я минута), Александр Хохлачев (39, 43) и Динар Хафизуллин (55). У проигравших отличились Константин Панов (18) и Антон Курьянов (35). Для Хохлачева эти шайбы стали первыми в нынешнем сезоне.

СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 24 очка после 11 игр. "Югра" расположилась на седьмой строчке в Восточной конференции (16 баллов после 13 матчей).

23 сентября команды проведут еще одну очную встречу, которая состоится в Санкт-Петербурге.