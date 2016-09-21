ФВСР: международная велогонка "Пять колец Москвы" может вернуться в календарь сезона-2017

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент попечительского совета Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) и Международной группы компаний "АРЕТИ" Игорь Макаров выступил за возвращение международной шоссейной велогонки "Пять колец Москвы" в будущем году. Об этом говорится в пресс-релизе ФВСР.

Ранее ФВСР отменила международные шоссейные гонки на территории России в этом сезоне. Среди отмененных велогонок оказалась многодневка "Пять колец Москвы" и другие международные майские гонки.

"Мы намерены совместно с Министерством спорта России и регионами продолжить софинансирование организации ключевых соревнований по велоспорту в России. В этом году, ввиду ряда сложностей, мы вынуждены были отменить ряд международных гонок по шоссейному велоспорту в России, самая известная из которых "5 колец Москвы". Однако мы планируем провести переговоры с руководством Москвы и вернуться к проведению этой гонки в будущем году", - заявил Макаров.

"Пять колец Москвы" - международная ежегодная шоссейная гонка, проходящая в Москве в начале мая. Считается преемницей велогонки по Садовому кольцу, впервые прошедшей в 1920 году.