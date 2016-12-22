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Фигурист Ковтун хотел доставить своим прокатом праздник челябинской публике

Спорт
22 декабря, 13:47 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК Вероника Советова, Иван Пучков
Трехкратный чемпион России Ковтун на данный момент занимает четвертое место после короткой программы
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Максим Ковтун

Максим Ковтун

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова, Иван Пучков/. Фигурист Максим Ковтун рассчитывал доставить своим прокатом праздник публике чемпионата России в Челябинске. Об этом спортсмен рассказал журналистам после не самого удачного проката короткой программы на соревнованиях.

Трехкратный чемпион России Ковтун на данный момент занимает четвертое место после короткой программы. Спортсмен не смог выполнить каскад и сделал "бабочку" на четверном тулупе.

"Пока я на эмоциях после проката, мне надо отойти и проанализировать с тренером прокат, сейчас устал - откатай я чисто, даже не запыхался бы. Что делать в произвольной - определимся позже, может быть и завтра на утренней тренировке, - рассказал Ковтун. - А пока могу сказать спасибо публике, которая очень хорошо нас здесь поддерживает. Я хотел доставить своим прокатом праздник зрителям".

Спортсмен не назвал подготовку к чемпионату идеальной. "Я не могу сказать, что подготовка к этому старту была идеально, но с другой стороны не припомню, чтобы когда-то все проходило без ошибок, - отметил Ковтун. - Были подъемы, были спады, но по сравнению с предыдущими сезонами все проходило достаточно ровно".

Спортсмен отметил, что в Челябинске он чувствует себя почти как дома - в Екатеринбурге. "Здесь многое напоминает родной Екатеринбург и прошлый чемпионат России, который там проходил", - рассказал он.

Произвольную программу мужчины продемонстрируют на чемпионате России 23 декабря.

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