Отмененный из-за непогоды женский этап КМ по гигантскому слалому пройдет в Австрии

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Отмененный из-за сильного ветра этап Кубка мира по горнолыжному спорту в женском гигантском слаломе, который должен был пройти во французском Куршевеле, перенесен в австрийский Зиммеринг. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.
Во вторник, после того как стартовали первые 19 спортсменок, организаторы приняли решение приостановить соревнования из-за усилившегося ветра. Позже спортсменки продолжили выступать, однако погодные условия были очень плохими и состязания отменили.
В итоге соревнования пройдут в Австрии 27 декабря. Первый заезд начнется в 11:45 мск, второй - в 15:00 мск.