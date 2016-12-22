Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отмененный из-за непогоды женский этап КМ по гигантскому слалому пройдет в Австрии

Спорт
22 декабря, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Во вторник, после того как стартовали первые 19 спортсменок, организаторы приняли решение приостановить соревнования из-за усилившегося ветра
Материал из 1 страницы
© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Отмененный из-за сильного ветра этап Кубка мира по горнолыжному спорту в женском гигантском слаломе, который должен был пройти во французском Куршевеле, перенесен в австрийский Зиммеринг. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.

Во вторник, после того как стартовали первые 19 спортсменок, организаторы приняли решение приостановить соревнования из-за усилившегося ветра. Позже спортсменки продолжили выступать, однако погодные условия были очень плохими и состязания отменили.

В итоге соревнования пройдут в Австрии 27 декабря. Первый заезд начнется в 11:45 мск, второй - в 15:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Александр Поветкин (справа) против Жоанна Дюопа
7
Поветкин нокаутировал француза Дюопа в Екатеринбурге
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах президента России
3
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
4
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
5
Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
6
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
7
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
Темы дня
Реклама