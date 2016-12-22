Отмененный из-за непогоды женский этап КМ по гигантскому слалому пройдет в Австрии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Отмененный из-за сильного ветра этап Кубка мира по горнолыжному спорту в женском гигантском слаломе, который должен был пройти во французском Куршевеле, перенесен в австрийский Зиммеринг. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.

Во вторник, после того как стартовали первые 19 спортсменок, организаторы приняли решение приостановить соревнования из-за усилившегося ветра. Позже спортсменки продолжили выступать, однако погодные условия были очень плохими и состязания отменили.

В итоге соревнования пройдут в Австрии 27 декабря. Первый заезд начнется в 11:45 мск, второй - в 15:00 мск.