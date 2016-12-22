Столбова и Климов впервые использовали классическую музыку для короткой программы

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию в командном турнире в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов на чемпионате России в Челябинске впервые использовали для короткой программы классическую музыку - "Лунный свет" Клода Дебюсси. Как рассказала журналистам Столбова, это всегда было ее мечтой и именно она стала инициатором такого выбора.
"Это было моей мечтой - классика в короткой программе, и на совместном обсуждении я предложила такой вариант, все оказались за, - рассказала Столбова. - Мы никогда не катались под классику, мы выросли в другое время, и с каждым десятилетием она от нас все дальше и дальше. Мы поняли, что выросли, что созрели для этого".
Чемпионат России проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря.