СМИ: футболист Луис Адриано будет получать в "Спартаке" €4 млн за сезон

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бразильский нападающий Луис Адриано будет получать 4 миллиона евро за сезон после подписания трехлетнего контракта с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом сообщает Сalciomercato.
Права на 29-летнего форварда принадлежат "Милану". Сообщается, что "Спартак" договорился с итальянским клубом о переходе Луиса Адриано. Но бразилец взял паузу в несколько дней, чтобы обсудить с семьей переезд в Россию.
Ранее сообщалось, что трансфер футболиста обойдется "Спартаку" в 7 миллионов евро.
Луис Адриано выступает за "Милан" с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.