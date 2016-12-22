СМИ: футболист Луис Адриано будет получать в "Спартаке" €4 млн за сезон

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бразильский нападающий Луис Адриано будет получать 4 миллиона евро за сезон после подписания трехлетнего контракта с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом сообщает Сalciomercato.

Права на 29-летнего форварда принадлежат "Милану". Сообщается, что "Спартак" договорился с итальянским клубом о переходе Луиса Адриано. Но бразилец взял паузу в несколько дней, чтобы обсудить с семьей переезд в Россию.

Ранее сообщалось, что трансфер футболиста обойдется "Спартаку" в 7 миллионов евро.

Луис Адриано выступает за "Милан" с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.