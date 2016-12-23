ЦСКА сыграет с турецким "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в пятницу на своей площадке с турецким клубом "Фенербахче" в матче 14-го тура баскетбольной Евролиги. Армейцы обыграли "Фенербахче" в финале Евролиги прошлого сезона.

ЦСКА продолжает уверенно возглавлять таблицу турнира, одержав 12 побед при одном поражении, тогда как ближайшие преследователи армейцев проиграли уже четырежды. Один из фаворитов турнира "Фенербахче" имеет в своем активе восемь побед при пяти поражениях, что позволяет команде Желько Обрадовича входить в первую восьмерку.

"Фенербахче" - действующий чемпион Турции, клуб побеждал в национальном турнире семь раз, однако титулов в Евролиге на счету стамбульцев нет. Два последних сезона "Фенербахче" выходил в "Финал четырех", в 2015 году проиграв в полуфинале будущему триумфатору - испанскому "Реалу" из Мадрида, а прошлой весной в драматичном финале уступил ЦСКА в овертайме со счетом 96:101.

Обрадович пришел на пост главного тренера "Фенербахче" в 2013 году. Сербский специалист выигрывал Евролигу восемь раз - с сербским "Партизаном", испанскими "Ховентутом" и "Реалом", а также греческим "Панатинаикосом", а сборную Югославии приводил к победам на чемпионатах мира и Европы.

Нестабильный "Фенербахче"

В нынешнем сезоне "Фенербахче" выступает крайне нестабильно, клуб потерпел несколько неожиданных поражений. В частности, подопечные Обрадовича в начале ноября уступили на своей площадке аутсайдеру - казанскому УНИКСу (73:81), а затем были разгромлены испанской "Басконией" со счетом 52:86.

Турецкий клуб играет серийно, в декабре у команды начались неудачи - два последних матча Евролиги команда проиграла "Панатинаикосу" и турецкой "Дарюшшафаке". Матч с земляками из Стамбула, которых тренирует Дэвид Блатт, состоялся в среду. В этот же день свою очередную победу в Евролиге одержал ЦСКА - над израильским "Маккаби" из Тель- Авива в гостях (86:70). Армейцы вернулись из Израиля лишь в четверг утром, успев в этот день провести облегченную тренировку.

Матч ЦСКА - "Фенербахче" пройдет на столичной арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск.