"Коламбус" разгромил "Питтсбург", одержав 11-ю победу подряд в НХЛ

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Коламбус" обыграл на своем льду "Питтсбург" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы в составе хозяев забросили Кэм Аткинсон (14-я минута), Вильям Карлссон (31), Скотт Хартнелл (33, 43, 47), Брэндон Саад (44) и Бун Дженнер (44). У гостей отличился Сидни Кросби (3).
Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 25 бросков. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на площадке 18 минут 36 секунд, не нанес ни одного броска и завершил встречу с показателем полезности "-1".
"Коламбус" одержал 11-ю победу подряд и вышел на первое место в таблице Восточной конференции, в активе клуба 48 очков в 31 матче. "Питтсбург" опустился на вторую позицию с 47 баллами в 34 встречах.
В других матчах дня "Каролина" в гостях обыграла "Баффало" со счетом 3:1, а "Нью-Джерси" прервал серию из семи поражений, победив дома "Филадельфию" - 4:0.