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Мутко: каждая арена Кубка конфедераций должна провести не менее трех тестовых мероприятий

Спорт
23 декабря, 10:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Матч турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани
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Стадион "Фишт" в Сочи

Стадион "Фишт" в Сочи

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Каждая арена Кубка конфедераций по футболу должна провести перед турниром не менее трех тестовых мероприятий. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, глава координационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года Виталий Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань-Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. Эти города также примут матчи чемпионата мира - 2018.

"Есть обязательство провести не менее трех тестовых мероприятий на каждом стадионе, - сказал Мутко. - Чтобы все регионы, оргкомитет подготовили список этих мероприятий и представили его. Следующий год будет годом стадионов".

Сборная России сыграет на Кубке конфедераций в группе A с командами Новой Зеландия, Португалии и Мексики, в группу B попали сборные Чили, Австралии и Германии, а также победитель Кубка африканских наций 2017 года

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