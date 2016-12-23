Поле на стадионе в Петербурге будет готово в конце января

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Поле на строящемся в Санкт-Петербурге стадионе к чемпионату мира по футболу 2018 года будет готово в конце января. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"У нас есть конкретный план действий, поле закатят в конце января. Мы впали в некую панику по поводу этого поля. В кинематографе говорят, что полработы не показывают. Так и здесь - не совсем правильно что-то проверять в процессе строительства", - сказал Сорокин.

Стадион на Крестовском острове примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Стадион расположен в западной части Крестовского острова. Первый камень был заложен в 2007 году. Затем проект арены трижды корректировался, при этом каждый раз увеличивалась стоимость объекта.