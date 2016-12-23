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Чемпион ОИ-2012 в прыжках в высоту Ухов откроет сезон стартом в Екатеринбурге

Спорт
23 декабря, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
По словам старшего тренера сборной России в группе прыжков Антона Назарова, дальнейшие соревновательные планы Ухова будут зависеть от того, как он выступит в Екатеринбурге
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту россиянин Иван Ухов планирует открыть сезон турниром в Екатеринбурге, который пройдет 7 января. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

"Ухов не собирается пропускать зимний сезон и планирует выступить на Рождественском кубке в Екатеринбурге, - заметил Назаров. Этот турнир, как вы знаете, будет являться первым этапом зимнего Гран-при".

По словам тренера, дальнейшие соревновательные планы Ухова будут зависеть от того, как он выступит в Екатеринбурге.

30-летний Ухов является победителем летнего чемпионата России 2016 года. Он же является обладателем лучшего результата сезона в России, прыгнув на июльском турнире в Москве на 2 метра 35 см. С этим результатом на Играх-2016 Ухов стал бы бронзовым призером.

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