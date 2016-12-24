Тренер: российские гандболисты планируют бороться за медали на чемпионате мира

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сборная России по гандболу намерена бороться за медали на чемпионате мира во Франции. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Дмитрий Торгованов.

В субботу в Новогорске с командой встретился президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Сейчас у нас идет тяжелая и черновая работа, - сказал Торгованов. - Я очень суеверный человек, поэтому скажу обтекаемо: не хотим играть за восьмые - девятые места".

Говоря о предстоящих выборах президента ФГР, Торгованов отметил, что с приходом Шишкарева популяризация гандбола серьезно усилилась.

"У нас все поменялось в лучшую сторону. Он делает все, чтобы наш вид спорта развивался. Гандбол появился на ТВ, о нем заговорили. Он человек дела, честь ему и хвала", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат мира состоится во Франции 11-29 января. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Норвегии, Польши, Бразилии и Японии. Первые четыре команды выйдут в 1/8 финала.