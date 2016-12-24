Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: российские гандболисты планируют бороться за медали на чемпионате мира

Спорт
24 декабря, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
В субботу в Новогорске с командой встретился президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев
Материал из 1 страницы
Дмитрий Торгованов

Дмитрий Торгованов

© Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сборная России по гандболу намерена бороться за медали на чемпионате мира во Франции. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Дмитрий Торгованов.

В субботу в Новогорске с командой встретился президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Сейчас у нас идет тяжелая и черновая работа, - сказал Торгованов. - Я очень суеверный человек, поэтому скажу обтекаемо: не хотим играть за восьмые - девятые места".

Говоря о предстоящих выборах президента ФГР, Торгованов отметил, что с приходом Шишкарева популяризация гандбола серьезно усилилась.

"У нас все поменялось в лучшую сторону. Он делает все, чтобы наш вид спорта развивался. Гандбол появился на ТВ, о нем заговорили. Он человек дела, честь ему и хвала", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат мира состоится во Франции 11-29 января. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Норвегии, Польши, Бразилии и Японии. Первые четыре команды выйдут в 1/8 финала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
2
СК расследует убийство 12-летней девочки в Москве
3
Чуркин: резолюция СБ ООН по израильским поселениям призывает к прекращению насилия
4
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
5
МИД России прокомментировал резолюцию ООН по Израилю
6
Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины в 2016 г.
7
В Челябинской области на месте ДТП был сбит двухлетний ребенок
Темы дня
Реклама