Футболист "Вольфсбурга" Дракслер перешел в ПСЖ

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Вольфсбург" Юлиан Дракслер стал игроком французского ПСЖ. Об этом сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Соглашение парижского клуба с 23-летним футболистом рассчитано на 4,5 года. По информации немецких СМИ, сумма трансфера составила €35 млн, причем 7 млн получит "Шальке", воспитанником которого он является.
Дракслер выступал за "Вольфсбург" с 2015 года. Всего он провел за команду 45 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отметился 10 результативными передачами. В составе сборной Германии в 2014 году стал чемпионом мира.