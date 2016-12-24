Баскетболистки УГМК победили курское "Динамо" и завоевали Кубок России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК победил курское "Динамо" со счетом 66:60 в финале женского Кубка России по баскетболу.

Матч прошел в субботу в Курске.

УГМК стал обладателем Кубка России в восьмой раз, что является рекордом турнира. Баскетболистки "Динамо" завоевывали трофей дважды.