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СМИ: китайский "Шанхай СИПГ" готов заплатить "Зениту" за Витселя €25 млн

Спорт
24 декабря, 22:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Клуб готов предложить 27-летнему бельгийцу зарплату в размере €12 млн в год
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Аксель Витсель

Аксель Витсель

© EPA/LAURENT DUBRULE

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб "Шанхай СИПГ" готов заплатить санкт-петербургскому "Зениту" за полузащитника Акселя Витселя €25 млн. Об этом сообщает портал Calciomercato.

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Отмечается, что клуб готов предложить 27-летнему бельгийцу зарплату в размере €12 млн в год.

"Шанхай СИПГ" возглавляет бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаша и там выступает бывший форвард сине-бело-голубых Халк.

Ранее сообщалось, что Витсель согласовал контракт с итальянским "Ювентусом" и выбрал себе игровой номер в команде.

Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из португальской "Бенфики", он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.

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