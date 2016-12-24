СМИ: китайский "Шанхай СИПГ" готов заплатить "Зениту" за Витселя €25 млн

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб "Шанхай СИПГ" готов заплатить санкт-петербургскому "Зениту" за полузащитника Акселя Витселя €25 млн. Об этом сообщает портал Calciomercato.
Отмечается, что клуб готов предложить 27-летнему бельгийцу зарплату в размере €12 млн в год.
"Шанхай СИПГ" возглавляет бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаша и там выступает бывший форвард сине-бело-голубых Халк.
Ранее сообщалось, что Витсель согласовал контракт с итальянским "Ювентусом" и выбрал себе игровой номер в команде.
Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из португальской "Бенфики", он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.