СМИ: китайский "Шанхай СИПГ" готов заплатить "Зениту" за Витселя €25 млн

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб "Шанхай СИПГ" готов заплатить санкт-петербургскому "Зениту" за полузащитника Акселя Витселя €25 млн. Об этом сообщает портал Calciomercato.

Отмечается, что клуб готов предложить 27-летнему бельгийцу зарплату в размере €12 млн в год.

"Шанхай СИПГ" возглавляет бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаша и там выступает бывший форвард сине-бело-голубых Халк.

Ранее сообщалось, что Витсель согласовал контракт с итальянским "Ювентусом" и выбрал себе игровой номер в команде.

Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из португальской "Бенфики", он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.