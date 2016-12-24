СМИ: "Амкар" и "Ростов" претендуют на защитника "Черноморца" Хочолаву

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские футбольные клубы "Амкар" и "Ростов" заинтересованы в услугах защитника украинского "Черноморца" Давида Хочолавы. Об этом сообщает портал "Думская".

Отмечается, что на 23-летнего футболиста также претендует "Шахтер".

Хочолава подписал контракт с "Черноморцем" в 2015 году. В текущем сезоне он провел за клуб 16 матчей, в которых забил один мяч.