СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Нефтехимик" в матче КХЛ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе СКА забросили Патрик Херсли (20-я минута), Вадим Шипачев (35), Вячеслав Войнов (43) и Никита Гусев (57).

Армейский клуб одержал девятую победу подряд, "Нефтехимик" потерпел четвертое поражение кряду.

СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 103 очка после 41 встречи. "Нефтехимик" идет 11-м на Востоке, имея в активе 55 очков в 44 матчах.

В следующем матче СКА 27 декабря сыграет на выезде с "Ак Барсом", "Нефтехимик" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".

В другом матче игрового дня "Северсталь" победила тольяттинскую "Ладу" - 4:3.