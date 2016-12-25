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СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Нефтехимик" в матче КХЛ

Спорт
25 декабря, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
"Нефтехимик" потерпел четвертое поражение кряду
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Игроки СКА

Игроки СКА

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе СКА забросили Патрик Херсли (20-я минута), Вадим Шипачев (35), Вячеслав Войнов (43) и Никита Гусев (57).

Армейский клуб одержал девятую победу подряд, "Нефтехимик" потерпел четвертое поражение кряду.

СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 103 очка после 41 встречи. "Нефтехимик" идет 11-м на Востоке, имея в активе 55 очков в 44 матчах.

В следующем матче СКА 27 декабря сыграет на выезде с "Ак Барсом", "Нефтехимик" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".

В другом матче игрового дня "Северсталь" победила тольяттинскую "Ладу" - 4:3.

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