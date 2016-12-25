"Слован" подписал контракт с хоккеистом Сукелем до конца сезона

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован" подписал контракт с нападающим Матушем Сукелем до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

"Слован" заключил двусторонний контракт до конца сезона с форвардом Матушем Сукелем", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Сукель играл за словацкий "Липтовски Микулаш" и набрал 25 очков (14 голов + 11 передач) в 32 матчах.