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"Слован" подписал контракт с хоккеистом Сукелем до конца сезона

Спорт
25 декабря, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
В текущем сезоне форвард играл за словацкий "Липтовски Микулаш"
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован" подписал контракт с нападающим Матушем Сукелем до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

"Слован" заключил двусторонний контракт до конца сезона с форвардом Матушем Сукелем", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Сукель играл за словацкий "Липтовски Микулаш" и набрал 25 очков (14 голов + 11 передач) в 32 матчах.

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