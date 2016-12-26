Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Автомобилист" и минское "Динамо" начинают борьбу за Кубок Шпенглера по хоккею

Спорт
26 декабря, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
В старейшем европейском хоккейном турнире примут участие шесть команд
Материал из 1 страницы
© EPA/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Старейший европейский хоккейный турнир Кубок Шпенглера стартует в понедельник в швейцарском Давосе. За главный приз будут бороться шесть команд, в том числе и два представителя Континентальной хоккейной лиги - "Автомобилист" из Екатеринбурга и минское "Динамо".

Традиционными участниками рождественского турнира являются местный клуб "Давос" и сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих за европейские команды. Помимо "Автомобилиста" и "Динамо" из столицы Белоруссии, на сей раз организаторы пригласили еще одну швейцарскую команду - "Лугано", а также чешский "Маунтфилд" из Градеца-Кралове.

На начальном этапе команды разбиты на две группы, которые носят имена знаменитых в прошлом швейцарских хоккеистов, олимпийских призеров Биби Торриани и Ганса Каттини. "Автомобилист" в группе Торриани сыграет в понедельник с "Лугано", дата матча уральцев с "Маунтфилдом" зависит от результата первой встречи. Проигравший играет с чехами 27 декабря, победитель - 28 декабря.

"Динамо" начинает турнир 26 декабря матчем с командой Канады, неудачник этой встречи играет с "Давосом" на следующий день, победитель - 28 декабря. Победители групп выходят в полуфинал (30 декабря), остальные команды проведут четвертьфинальные встречи 29 декабря. 31 декабря состоится финал Кубка Шпенглера, начало которого запланировано на 14:00 мск.

Первый хоккейный турнир в швейцарских Альпах прошел в 1923 году и вскоре стал традиционным, взяв паузу лишь на два первых года Второй мировой войны. Начиная с 1960-х годов в Давос стали приезжать советские клубы, первым отечественным победителем турнира стал столичный "Локомотив" в 1967 году. В дальнейшем Кубок Шпенглера завоевывали ленинградский СКА, столичные "Динамо" "Крылья Советов" и "Спартак", а также магнитогорский "Металлург". Последним отечественным обладателем Кубка Шпенглера в 2010 году стал СКА из Санкт-Петербурга, чаще других главный приз доставался "Спартаку" - пять раз.

Хозяева из "Давоса" выигрывали трофей 15 раз, в прошлом году в 13-й раз титул достался сборной Канады, обыгравшей в финале "Лугано".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
2
Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты
3
Источник: версия теракта в расследовании крушения Ту-154 не является основной
4
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
6
Биография Елизаветы Глинки
7
Александр Бречалов: в ближайшей перспективе у нас война, настоящая война за экологию
Темы дня