СМИ: компания "Ред Булл" хочет купить английский футбольный клуб "Вест Хэм"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Австрийская компания по производству напитков "Ред Булл" хочет приобрести контрольный пакет акций английского футбольного клуба "Вест Хэм". Об этом сообщает газета Sun.

По данным издания, основной причиной заинтересованности компании является Олимпийский стадион в Лондоне, на котором "Вест Хэм" проводит свои домашние матчи. В случае успешной сделки австрийцы намерены провести ребрендинг арены.

На данный момент "Ред Булл" является акционером нескольких спортивных проектов, среди них футбольные клубы "Зальцбург", "РБ Лейпциг", "Нью Йорк Ред Буллз", а также команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" и "Торо Россо".