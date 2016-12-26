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СМИ: трансфер футболиста ЦСКА Траоре может сорваться из-за отставки тренера "Малаги"

Спорт
26 декабря, 4:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Руководство испанского клуба не намерено приобретать игроков на позицию нападающего
Материал из 1 страницы
Ласина Траоре

Ласина Траоре

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трансфер футболиста ЦСКА Ласины Траоре в "Малагу" может сорваться из-за отставки тренера испанского клуба Хуанде Рамоса. Об этом сообщает газета Sur.

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Источник: футболист Траоре может перейти в аренду в испанскую "Малагу"

Ранее ТАСС сообщал, что 26-летний нападающий, права на которого принадлежат "Монако", может зимой перейти в аренду в "Малагу".

22 декабря Рамос покинул пост главного тренера испанского клуба. По данным издания, именно он был инициатором приобретения Траоре. Отмечается, что руководство команды не намерено в зимнее трансферное окно приобретать футболистов на позицию нападающего.

Траоре выступает за ЦСКА с лета 2016 года. В текущем розыгрыше чемпионата России ивуариец провел 14 матчей, в которых отметился пятью голами.

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