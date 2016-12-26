СМИ: Эменике достиг соглашения о переходе в ФК "Спартак"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Нападающий турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Эммануэль Эменике достиг соглашения о переходе в российский "Спартак". Об этом сообщает портал Yeni Safak.

Отмечается, что 31-летний нигериец будет арендован красно-белыми на шесть месяцев, причем "Фенербахче" не получит компенсацию, но "Спартак" возьмет на себя обязательства по выплате зарплаты футболисту. Ранее "Фенербахче" отстранил форварда от работы с командой. По данным местных СМИ, тренеру не понравилось отношение Эменике к работе.

Форвард уже выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год, за команду он сыграл 51 матч, забил 24 мяча и отдал восемь голевых передач. В нынешнем сезоне Эменике провел 20 игр, в которых отличился семь раз и отметился четырьмя результативными передачами.