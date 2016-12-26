Футболист "Ливерпуля" Фирмино задержан за вождение в пьяном виде

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Роберто Фирмино задержан и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Автомобиль, за рулем которого находился 25-летний бразильский футболист, был остановлен в центре Ливерпуля в ночь на 24 декабря. После этого Фирмино был задержан. Сообщается, что бразилец должен явиться в суд 31 января. В этот день запланирован матч "Ливерпуля" против "Челси" в чемпионате Англии.

Игроку грозит штраф и лишение водительских прав.

Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.