Футболист "Ливерпуля" Фирмино задержан за вождение в пьяном виде

Футболист М'Вила продлил контракт с "Рубином" на 3,5 годаСпорт 26 декабря, 18:04
IFFHS признала Клаттенбурга лучшим судьей 2016 года, Карасев стал 17-мСпорт 26 декабря, 18:03
Борщевой набор на Украине за год подорожал почти вдвоеМеждународная панорама 26 декабря, 17:43
Лавров обсудил с Чавушоглу установление перемирия на всей территории СирииПолитика 26 декабря, 17:40
Lexus отзывает в РФ почти 19 тыс. кроссоверовЭкономика и бизнес 26 декабря, 17:38
Президент ФК "Амкар" Шилов подтвердил переход Джикии в "Спартак"Спорт 26 декабря, 17:34
Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ говядины из ГрузииЭкономика и бизнес 26 декабря, 17:31
"Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Уотфордом" в первом матче под руководством ЭллардайсаСпорт 26 декабря, 17:30
Источник: в районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибшихПроисшествия 26 декабря, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Роберто Фирмино задержан и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Автомобиль, за рулем которого находился 25-летний бразильский футболист, был остановлен в центре Ливерпуля в ночь на 24 декабря. После этого Фирмино был задержан. Сообщается, что бразилец должен явиться в суд 31 января. В этот день запланирован матч "Ливерпуля" против "Челси" в чемпионате Англии.
Игроку грозит штраф и лишение водительских прав.
Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.