Травма бедра не позволит конькобежцу Кулижникову выступить на чемпионате России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Лидер мужской сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников пропустит чемпионат России, который проходит в эти дни в подмосковной Коломне, из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев.

22-летний спортсмен получил повреждение на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

"Павел пропустит чемпионат России. Его беспокоит травма, поэтому он не побежит на турнире в Коломне, - сказал Дорофеев. Необходимо подойти в готовности к чемпионату мира в Корее".

Мировое первенство на отдельных дистанциях пройдет в южнокорейском Канныне с 9 по 12 февраля.