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Футболист М'Вила продлил контракт с "Рубином" на 3,5 года

Спорт
26 декабря, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Игрок перешел в "Рубин" в январе 2013 года
Материал из 1 страницы
Янн М'Вила

Янн М'Вила

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Французский полузащитник казанского "Рубина" Янн М'Вила продлил контракт с клубом на 3,5 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном, наконец, успешно завершились, - сказал генеральный директор клуба Ильгиз Фахриев. - М'Вила является одним из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на три с половиной года. Одним из ключевых моментов стало то, что М'Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани".

М'Вила перешел в "Рубин" в январе 2013 года. "Рубин" дважды отдавал футболиста в аренду - в итальянский "Интер" (сезон-2014/15) и английский "Сандерленд" (сезон-2015/16).

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