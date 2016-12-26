"Терек" объявил о переходе футболиста "Анжи" Бернарда Бериши

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полузащитник махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Бернард Бериша продолжит карьеру в "Тереке". Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.

25-летний футболист в ближайшее время прибудет в расположение "Терека" для заключения контракта, срок которого составит 3,5 года.

Бериша выступал за "Анжи" с 2016 года, в текущем сезоне он провел за клуб 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.