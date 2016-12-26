"Терек" объявил о переходе футболиста "Анжи" Бернарда Бериши

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полузащитник махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Бернард Бериша продолжит карьеру в "Тереке". Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.
25-летний футболист в ближайшее время прибудет в расположение "Терека" для заключения контракта, срок которого составит 3,5 года.
Бериша выступал за "Анжи" с 2016 года, в текущем сезоне он провел за клуб 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.