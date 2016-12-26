БК ЦСКА в связи с трауром отменил выступление чирлидерш на матче с "Енисеем"

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА отменил выступление группы поддержки и использование музыкальных вставок в паузах во время матча Единой лиги ВТБ против "Енисея" в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Андрей Ватутин.

"Во время пауз в игре не будет музыкального сопровождения. Также на игре не будет работать группа поддержки", - сказал Ватутин.

Матч проходит в понедельник в Москве.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение 25 декабря около 05:40 по московскому времени в районе Сочи. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура.