БК ЦСКА в связи с трауром отменил выступление чирлидерш на матче с "Енисеем"

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МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА отменил выступление группы поддержки и использование музыкальных вставок в паузах во время матча Единой лиги ВТБ против "Енисея" в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Андрей Ватутин.
"Во время пауз в игре не будет музыкального сопровождения. Также на игре не будет работать группа поддержки", - сказал Ватутин.
Матч проходит в понедельник в Москве.
Ту-154 Минобороны России потерпел крушение 25 декабря около 05:40 по московскому времени в районе Сочи. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура.