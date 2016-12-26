"Бернли" победил "Мидлсбро" в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Бернли" победили "Мидлсбро" со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.
Гол на 81-й минуте забил Андре Грей (81).
"Бернли" идет на 14-й позиции в текущем сезоне, имея в активе 20 очков. "Мидлсбро" с 18 очками занимает на одну строчку ниже.
В следующем туре "Бернли" 31 декабря примет "Сандерленд". В тот же день "Мидлсбро" сыграет в гостях против "Манчестер Юнайтед".