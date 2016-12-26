Форвард "Флориды" Ягр стал первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Нападающий "Флориды" Яромир Ягр признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

На минувшей неделе 44-летний чех провел три матча, в которых отдал пять голевых передач и вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. В активе Ягра теперь 1888 очков (755 голов + 1133 передачи).

Второй звездой признан форвард клуба "Лос-Анджелес" Джефф Картер, забросивший пять шайб в трех встречах, третьей - голкипер "Эдмонтона" Кэм Талбот.