ЦСКА обыграл "Енисей" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 85:63 в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Нандо де Коло, в его активе 19 очков. Французский баскетболист пропустил 12 игр из-за травмы.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, "Енисей" занимает седьмое место.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с белорусским "Цмоки-Минском", "Енисей" также на выезде проведет матч против латвийского клуба ВЭФ. Обе встречи пройдут 8 января.