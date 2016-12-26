ЦСКА обыграл "Енисей" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 85:63 в домашнем матче Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Нандо де Коло, в его активе 19 очков. Французский баскетболист пропустил 12 игр из-за травмы.
В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, "Енисей" занимает седьмое место.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с белорусским "Цмоки-Минском", "Енисей" также на выезде проведет матч против латвийского клуба ВЭФ. Обе встречи пройдут 8 января.