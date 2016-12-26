Украинец Коробов лидирует после первого дня ЧМ по быстрым шахматам

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинец Антон Коробов лидирует после первого соревновательного дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе.
Коробов является единственным шахматистом, одержавшим в первый день пять побед в пяти партиях. На втором месте идет представитель Армении Левон Аронян, в его активе 4,5 очка. Третью строчку делят семь спортсменов, набравших по четыре балла, среди них - россиянин Александр Грищук.
Участники прошедшего матча за звание чемпиона мира россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен набрали соответственно 2,5 и 3,5 очка.
В турнире среди женщин, которые провели по четыре партии, лидирует украинка Анна Музычук (четыре очка), второй идет ее соотечественница Инна Гапоненко (3,5), третье место делят россиянки Александра Костенюк, Александра Горячкина и Катерина Лагно (по три).
Соревнования по быстрым шахматам завершатся 28 декабря, 29-30 декабря пройдет турнир по блицу.