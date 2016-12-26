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"Йокерит" победил рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
26 декабря, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
"Йокерит" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" - 14-е
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Антти Пильстрем (8-я минута), Брайан О'Нилл (19) и Томми Хухтала (37).

"Йокерит" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков после 43 игр. "Динамо", в активе которого 37 очков, идет на 14-й позиции.

В следующем матче 27 декабря клубы снова сыграют между собой, хозяевами встречи вновь будут хоккеисты "Йокерита".

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