"Манчестер Сити" разгромил "Халл" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Манчестер Сити" одержали победу над "Халлом" со счетом 3:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии.

Голы на 72-й и 78-й минутах забили Яя Туре (пенальти) и Келечи Ихеаначо соответственно. На 90-й минуте защитник "Халла" Кертис Дэвис забил гол в свои ворота.

"Манчестер Сити" идет на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. "Халл" с 12 баллами занимает последнюю (20-ю) позицию.