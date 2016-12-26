"Манчестер Сити" разгромил "Халл" в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Манчестер Сити" одержали победу над "Халлом" со счетом 3:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии.
Голы на 72-й и 78-й минутах забили Яя Туре (пенальти) и Келечи Ихеаначо соответственно. На 90-й минуте защитник "Халла" Кертис Дэвис забил гол в свои ворота.
"Манчестер Сити" идет на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. "Халл" с 12 баллами занимает последнюю (20-ю) позицию.